У цьому році День ДШВ відзначається вдруге.

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День десантно-штурмових військ, який припадає на День Архістратига Михаїла.

Історія Дня десантно-штурмових військ

Свято було встановлено указом президента Петра Порошенка від 21 листопада 2017 року.

У той же день в Україні свято вперше відзначили урочистою церемонією на Михайлівській площі у Києві, в ході якої президент й військове командування вручили нову символіку: багряний берет замість блакитного, штандарт командувача десантно-штурмових військ, прапор роду військ та було встановлено нову клятву.

23 травня 2018 року Порошенко підписав закон, яким було остаточно перейменовано Десантні високомобільні війська у Десантно-штурмові.

У цьому році День ДШВ відзначається вдруге.

Українських десантників привітав зі святом командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Десантно-штурмові війська народились у період смертельних для України випробувань, у вогні кривавого протистояння російській агресії на Сході держави. Ви увібрали у себе не тільки кращі традиції минувщини, а і бойовий досвід, незламний дух, мужність та самовідданість героїв-захисників України. Ваш подвиг вписаний золотими літерами в історію країни, на Вашому прикладі виховуються нові покоління захисників України.

Ваша головна якість - здатність виконувати найскладніші завдання в екстремальних умовах. Воїн-десантник є синонімом таких понять як честь, гідність, вірність обов’язку, доблесть. І особливим змістом це поняття наповнилось у нинішній період, коли десантно-штурмові війська стали надійним форпостом безпеки нашої держави", - йдеться у привітанні.