Умова для переговорів з РФ одна – її війська мають залишити всі захоплені території.

Українські військові не приймуть жодних перемовин, домовленостей чи компромісних рішень.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сказав у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

"Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна - Росія має залишити всі захоплені території", - наголосив він.

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Залужний поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку та першочергові потреби Сил оборони, зазначивши, що ситуація на фронті стабільна та контрольована.

Також Залужний повідомив, що уважно відстежуються дії супротивника на кордоні з Республікою Білорусь.

"Будуємо надійний щит для захисту України з півночі", - сказав він.

Крім того, головнокомандувач поінформував, що Сили оборони України, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку.

"Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам", - сказав Залужний.

Він зазначив, що на Херсонському напрямку українські війська проводять стабілізаційні заходи та укріплюють рубежі оборони.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Генштаб продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань із стабілізації обстановки у визначених операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву противника на ділянках ймовірного наступу.

Переговори з Росією

Кремль всіма силами прагне поставити війну на паузу, добившись перемовин з Києвом.

В ОПУ нагадали, що головною умовою для початку діалогу є виведення військ РФ з усіх окупованих територій України. Після звільнення Херсона Кремль вдвічі сильніше захотів переговорів.