Український командувач читає військові праці одного з російських топ-офіцерів.

Українське командування має поважати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова як воєнного противника хоча б до моменту нашої перемоги. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю Дмитру Комарову.

На думку українського генерала, Герасимова слід поважати, щоб домогтися перемоги над Росією.

"Мені цікава його думка як військового. Його не можна недооцінювати. Він сильний, підступний і непередбачуваний. Одним словом — це сильний ворог, якого ми військові повинні поважати", - сказав командувач ЗСУ.

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Залужний зазначив, що Герасимов – єдиний російський воєначальник, якого кого він постійно читає.

Хто такий Валерій Герасимов

Герасимов займає посаду начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і за сумісництвом першого заступника Міністра оборони РФ вже більше 10 років.

Свою військову кар'єру Герасимов починав ще за СРСР. А в путінську епоху він прославився, як автор стратегії "гібридної війни", яку Росія розв'язала проти України.

Однак в класичній війні Герасимов виявився не такий вправний, як в гібридній. Згідно з оцінкою, яку дала британська розвідка, саме Герасимов склав план із захоплення Донбасу після провалу початкового бліцкригу 2022 року. Цей план провалився.

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