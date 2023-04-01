За останні 80 днів російські окупанти здобули лише незначні успіхи на Донбасі ціною десятків тисяч людських жертв.

Командувач загарбницьких військ Російської Федерації Валерій Герасимов провалює окупацію усього Донбасу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter з посиланням на дані розвідки.

Зокрема, 11 січня 2023 року російський начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерія Герасимов прийняв особисте командування "спеціальною воєнною операцією" в Україні (так в Росії називають війну проти України).

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У цьому зв'язку, повноваження Герасимова характеризувалися спробою започаткувати загальний зимовий наступ з метою розширення російського контролю над усім Донбасом. "Після 80 днів стає усе більш очевидним, що цей план провалився", - йдеться у повідомленні.

"На декількох напрямках фронту на Донбасі, російські сили здобули лише незначні успіхи ціною десятків тисяч жертв, значною мірою марнуючи їхню тимчасову перевагу в особовому складі, здобуту завдяки осінній частковій "мобілізації", - сказано у повідомленні.

"Після десяти років на посаді начальника генерального штабу, існує реальна можливість того, що Герасимов розширює можливості того, наскільки російське політичне керівництво буде терпіти провали", - заявляє розвідка.

Зміни у російському генералітеті

Як повідомляв УНІАН, у січні британська розвідка заявила, що Російська Федерація усунула з посади здібного генерала Михайла Теплинського через тривалі розбіжності у командуванні армією під час війни проти України. Зокрема, призначення начальника генерального штабу збройних сил РФ Валерія Герасимова новим командувачем окупаційних військ зводило ситуацію до того, що Герасимов намагався встановити одноосібне командування окупаційною кампанією проти України.

Згодом стало відомо, що Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні. Замість нього призначили начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що кадрові зміни в окупантів свідчать про необхідність поєднання системи управління та системи керівництва військами.

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