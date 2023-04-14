Для цього вони планували перекинути війська на південь, коли Путін проходитиме хіміотерапію.

Секретар Ради національної безпеки РФ Микола Патрушев і начальник Генштабу Валерій Герасимов хотіли саботувати військові дії, щоб прискорити закінчення повномасштабної війни в Україні.

Як пише DW, про це повідомляється в одній з доповідей, що входили до витоку секретних документів Пентагону.

Українське джерело дізналось від шпигуна близького до Кремля, що Герасимов і Патрушев для саботажу планували перекинути російські війська на південь. Це мало статися 5 березня, коли у президента РФ Володимира Путіна нібито повинен був початися курс хіміотерапії. Згідно із задумом, це завадило б йому вплинути на те, що відбувається.

Відео дня

Ці дані підтверджують раніше поширені чутки про онкологічне захворювання російського лідера. Однак у підсумку Герасимов відмовився від цих планів. Подробиць цього в документі немає.

Війна в Україні - останні новини

За останню добу російські втрати в Україні зросли ще на 500 осіб. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор вже втратив орієнтовно 181 090 своїх солдатів

За даними ГУР, більшість представників російської еліти розуміють, що Росія не зможе перемогти в війні проти України, але все ще вірять у можливість вийти на "нічию".

На думку російського опозиціонера, полковника ФСБ Геннадія Гудкова, міністр оборони Росії Сергій Шойгу і Герасимов можуть домовитися з ЦРУ про ліквідацію Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: