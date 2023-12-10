Корвет зайшов внутрішніми водами РФ із Зєлєнодольська.

Замість знищеного в Керчі корвета "Аскольд" РФ перегнала новий корабель із Татарстану.

Як повідомляє Defence Express з посиланням на інфографіку OSINT-аналітика MT_Anderson, 2 грудня введений до складу Чорноморського флоту РФ ракетний корвет "Циклон" перебував в акваторії тимчасово окупованого Севастополя. Водночас знищений під час ракетної атаки 4 листопада 2023 року корвет "Аскольд" станом на 3 грудня 2023 проходив ремонт на заводі "Залив" у тимчасово окупованій Керчі. При цьому росіяни накрили згори ті ділянки корпусу "Аскольда", котрі зазнали найбільших руйнувань.

Найбільший інтерес викликає знімок за 5 грудня у Новоросійську, на якому два ракетні корвети проекту 22800 "Каракурт": "Амур" (добудований та уже пройшов випробування, але ще не прийнятий до складу ЧФ РФ), і ймовірно корабель "Туча" (перегнали до Новоросійська внутрішніми водними шляхами).

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Корвет "Туча" був збудований на верфі російського міста Зєлєнодольск (Татарстан), що на березі Волги. Тому тут цілком логічно припустити, що новий носій "Калібрів" замість фактично знищеного корвета "Аскольд" росіяни перегнали до Новоросійска по Волго-Донському каналу. Корвет "Туча" спущений на воду в Зєлєнодольску в липні 2023 року.

Корвет "Туча" - характеристики:

повне водозаміщення – 870 тонн;

довжина та ширина корпусу – 67 метрів та 11 метрів;

автономність плавання – до 15 діб, екіпаж – 39 осіб;

озброєння – 76-мм гармата, 8 пускових під ракети "Калібр" або "Онікс", "Панцир" у морській версії, дрон "Орлан-10".

Удар по "Аскольду" - деталі

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада в тимчасово окупованій Керчі прогриміли вибухи на суднобудівному заводі. В результаті атаки ЗСУ серйозно постраждав корабель проекту "Каракурт" "Аскольд".

Тоді речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук припустив, що цей корабель дуже не скоро стане в стрій, якщо взагалі це коли-небудь станеться.

Аналітики Defence Express порахували, що кожен з ракетних корветів проекту 22800 "Каракурт" коштує приблизно 1,47 мільярда рублів, або ж орієнтовно 16 мільйонів доларів, а за курсом 2015 року 24 мільйони доларів. Таким чином, знищений в Керчі "Аскольд" коштував приблизно 16 мільйонів доларів.

Вартість корвета-носія "Калібрів" виглядає занадто низькою, адже український Forbes оцінив знищений крейсер "Москва" в 750 мільйонів доларів.

Крім того, експерти відзначили, що один новий ракетний корвет проекту 22800 "Каракурт" за кошторисом Міноборони РФ коштує в 10 разів менше, ніж новий Ту-160м за програмою "відтворення", який оцінюється в 15-16 мільярдів рублів за "борт".

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