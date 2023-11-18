Генштаб опублікував нову статистику втрат армії РФ.

За добу Збройні сили України ліквідували ще 620 окупантів. Таким чином втрати РФ на українському фронті перетнули нову "тисячну" межу та склали 317 380 окупантів.

Напередодні цифра втрат особового складу РФ сягала 316 760 осіб. Нову статистику зранку 18 листопада опублікував Генштаб ЗСУ.

Актуальні втрати Росії в Україні від 24.02.22 становлять:

Відео дня

Особового складу - близько 317380 (+620) осіб;

танків - 5422 (+7) од;

бойових броньованих машин - 10141 (+9) од;

артилерійських систем - 7726 (+14) од;

РСЗВ - 896 (+1) од;

засоби ППО - 586 (+1) од;

літаків - 323 (+0) од;

гелікоптерів - 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5726 (+17);

крилаті ракети - 1563 (+0);

кораблі / катери - 22 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10091 (+14) од;

спеціальна техніка - 1090 (+4).

Авіація ЗСУ зробила внесок у втрати Росії

Нагадаємо, за минулу добу ракетні війська України та авіація ЗСУ зробили свій внесок до статистики фронтових втрат РФ. Було реалізовано 10 авіаударів по районах зосередження особового складу ворога. За підсумком, РФ втратила 2 зенітно-ракетних комплексах.

Також ракетні війська поцілили по 3 районам дислокації окупантів та їхньої техніки в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: