Наслідки для ворога уточнив Генштаб ЗСУ. Відомо про збиття 9 ворожих дронів.

Протягом доби армія України завдала окупантам 10 авіаційних ударів. Захисники відпрацювали по районах зосередження особового складу армії РФ та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Зі свого боку ракетні війська України вдарили по 3 районам дислокації особового складу та техніки окупантів. Вдалося знищити 6 артилерійських засобів, 1 ППО, пункт управління та склад боєприпасів противника, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому звіті.

Росія протягом доби атакувала Україні дронами типу "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 9 ворожих цілей. Також окупанти завдали авіаційний удар по Україні вночі. Наслідки від повітряних атак Росії уточнюються, заявив Генштаб.

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Нічна атака дронів - головне

В ніч на 18 листопада країна-агресор Росія вкотре здійснила повітряну атаку по Україні, застосувавши дрони "Шахед". Зокрема, частину БПЛА ворог скерував на столицю України. За даними КМВА, щоб дістатися до Києва, дрони ворога подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км. В адміністрації додали, що всі цілі вдалося збити нашим Силам оборони.

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