ЗСУ за добу ліквідували ще понад тисячу окупантів / фото 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Збройні сили України ліквідували ще понад тисячу російських окупантів, які прийшли захоплювати українські землі. 

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:

  • особового складу - блищько 316 760 (+1140 за добу) осіб;
  • танків - 5 415 (+27) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 10 132 (+11);
  • артилерійських систем – 7 712 (+29);
  • реактивних систем залпового вогню - 895 (+3).
  • засобів протиповітряної оборони - 585;
  • літаків / гелікоптерів – 323 / 324;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 709 (+20);
  • крилатих ракет – 1 563;
  • кораблів/катерів - 22;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 077 (+17);
  • спеціальної техніки – 1 086 (+2). 
Загальні бойові втрати армії Росії в Україні станом на 17 листопада 2023 року / колаж УНІАН

Ситуація на фронті станом на 17 листопада - головні новини

Уночі сьогодні, 17 листопада, російські окупанти атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ, Росія.

Відео дня

В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БПЛА було знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку.

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