Також було знищено, зокрема 29 артсистем та 27 танків.

Збройні сили України ліквідували ще понад тисячу російських окупантів, які прийшли захоплювати українські землі.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:

особового складу - блищько 316 760 (+1140 за добу) осіб;

танків - 5 415 (+27) одиниць;

бойових броньованих машин – 10 132 (+11);

артилерійських систем – 7 712 (+29);

реактивних систем залпового вогню - 895 (+3).

засобів протиповітряної оборони - 585;

літаків / гелікоптерів – 323 / 324;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 709 (+20);

крилатих ракет – 1 563;

кораблів/катерів - 22;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 077 (+17);

спеціальної техніки – 1 086 (+2).

Ситуація на фронті станом на 17 листопада - головні новини

Уночі сьогодні, 17 листопада, російські окупанти атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ, Росія.

Відео дня

В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БПЛА було знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку.

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