Збройні сили України ліквідували ще понад тисячу російських окупантів, які прийшли захоплювати українські землі.
Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:
- особового складу - блищько 316 760 (+1140 за добу) осіб;
- танків - 5 415 (+27) одиниць;
- бойових броньованих машин – 10 132 (+11);
- артилерійських систем – 7 712 (+29);
- реактивних систем залпового вогню - 895 (+3).
- засобів протиповітряної оборони - 585;
- літаків / гелікоптерів – 323 / 324;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 709 (+20);
- крилатих ракет – 1 563;
- кораблів/катерів - 22;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 077 (+17);
- спеціальної техніки – 1 086 (+2).
Ситуація на фронті станом на 17 листопада - головні новини
Уночі сьогодні, 17 листопада, російські окупанти атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ, Росія.
Відео дня
В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БПЛА було знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.
Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку.