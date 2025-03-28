За словами військового, ворог намагатиметься вийти на адміністративні кордони Запоріжжя та зайняти плацдарми на островах.

На півдні України загострюється ситуація – на Запоріжжі російські окупанти застосовують тактику повзучого наступу, на Херсонщині намагаються форсувати Дніпро та створили центр підготовки пілотів БПЛА, які тренуються на цивільних українцях.

Як розповів в ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, до потенційного припинення вогню росіяни намагаються отримати щонайбільше "фори" - якомога далі просунутися у глиб Запорізької області, навіть вийти на її адміністративні кордони. Це є однією з причин того, що на півдні України, зокрема на Запорізьких напрямках ситуація загострюється.

"Росія накопичила на цих напрямках певну кількість сил та засобів, але не для того, щоб проводити великі масштабні стратегічні наступи, а для того, щоб проводити штурмові дії малими групами піхоти. І тактика застосування цих малих груп приносить певний результат Росії на інших напрямках. Тому вони й намагаються застосувати цю тактику повзучого наступу, штурмів малими групами піхоти й на Запоріжжі – Оріхівському та Гуляйпільському напрямках", - сказав Волошин.

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Він додав, що з початку весни кількість таких штурмів на Запоріжжі значно збільшилася.

Також речник розповів, що противник не полишає спроби на Херсонщині захопити певні плацдарми, зокрема в острівній зоні, на правому березі. Тому зараз на Придніпровському (Херсонському) напрямку ситуація теж доволі непроста. Як уточнив Волошин, противник здійснює розвідувально-пошукові дії – намагається переправитися через Дніпро, дніпровські протоки та закріпитися на правому березі, чи на одному з островів.

"Проте Сили оборони присікають ці спроби – намагаються знищувати ці групи ще на початку форсування. Сили оборони не дають противнику змоги переправитися, чи взагалі допливли до правого берега. Таких випадків є чимало. Але ситуація на цьому напрямку складна ще й тому, що Дніпро хоча й природна перешкода, проте між її боками невелика відстань. Тому противник постійно збільшує кількість ударів", - сказав речник.

Зокрема, за його словами, росіяни застосовують штурмову армійську авіацію, різні БПЛА, артилерію, реактивні системи залпового вогню по Херсону та прилеглим населеним пунктам.

Противник так фактично влаштував, так би мовити, центр підготовки своїх пілотів FPV-дронів і на українських громадянах, на наших об'єктах, які є на правому березі, по цивільних об'єктах він тренує своїх пілотів", - наголосив Волошин.

Ситуація у Запорізькій області

Як писав УНІАН, раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин казав, що у Запорізькій області, зокрема на Оріхівському напрямку, армія РФ не має успіхів. Він додав, що ситуація в районі населених пунктів Степове та Лобкове на Запоріжжі напружена - окупанти проводять штурмові дії, намагаються прорватися в напрямку цих населених пунктів. Водночас він зазначив, що село Малі Щербаки перебуває під контролем Сил оборони України.

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