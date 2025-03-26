Волошин запевнив, що Малі Щербаки залишаються під контролем Сил оборони України.

У Запорізькій області, на Оріхівському напрямку, російська армія не має успіхів. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, відповідаючи на питання про те, чи відповідають дійсності дані на картах DeepState, які позначили село Малі Щербаки як "сіру зону".

За його словами, ситуація в районі населених пунктів Степове та Лобкове на Запоріжжі залишається напруженою, де російські окупанти проводять штурмові дії.

"Дійсно, це доволі напружена ділянка лінії бойового зіткнення на Оріхівському напрямку. Ворог там намагається проводити свої штурмові дії, ворог намагається прорватися в напрямку Степового і Лобкового. Там постійно тривають бойові зіткнення. Щодо Малих Щербаків – вони перебувають під контролем Сил оборони України, - наголосив військовий.

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За його словами, повідомлення про "успіхи" окупантів на цьому напрямку не відповідають дійсності.

"Ворог, можливо, хоче отримати якісь перемоги, тому заявляє у своїх медіа про те, що він взяв під контроль там Малі Щербаки. Але це невірно і перемог у нього на цьому напрямку немає взагалі, він намагається видати бажане за дійсне. Жодної позиції на цьому напрямку Сили оборони України не втратили", - підкресли Волошин.

Ситуація на півдні - новини

Як писав УНІАН, директор Defense Express Сергій Згурець раніше казав, що відбувається певна активізація російських атак на Запорізькому напрямку.

Зокрема, росіяни активізувалися на напрямку від П'ятихаток, Малих Щербаків та Щербаків, десантні підрозділи РФ здійснювали атаки на низку населених пунктів на Запорізькому напрямку, зокрема на Степове. За даними Згурця, там є невелике просування противника на одній з ділянок.

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