За словами речника ОСУВ "Таврія", якщо росіяни говорять про якісь успіхи на Запорізькому напрямку, то вони є тимчасовими.

На Запорізькому напрямку російські загарбники не мають таких успіхів, як на Авдіївському. Про це в ефірі інформаційного телемарафону сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Він зазначив, що за минулу добу на Запорізькому напрямку загалом ворог здійснив 6 штурмових дій.

"Це теж звичайно багато. Особливо враховуючи, що там відкрита місцевість і ворог так само наступає малими штурмовими групами, але якось поступово збільшує їхню чисельність, використовуючи бронетехніку із закиданням десанту у межі того самого населеного пункту Роботине, але, на фоні Авдіївського і Мар'їнського напрямку, де вчора було 40 атак ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгієвка, Побєда - то Запорізький напрямок хоч і гарячий, але, все ж таки, звідти зараз менше новин про якісь успіхи противника", - наголосив Лиховій.

При цьому він розповів, як погодні умови впливають на ситуацію на цьому напрямку.

"Хіба що, там, я не знаю, чи можна це назвати "родзинкою", що погодні умови дозволяють ворогу застосовувати там для переміщення особового складу квадроцикли, а ось Силам оборони України - ні. І якщо порахувати статистику за минулий тиждень, то впродовж тижня, коли ворог веде там певні інтенсивні наступальні дії саме на запорізькому напрямку - там знищено, уражено і пошкоджено 10 ворожих квадроциклів", - нагоосив Лиховій.

За його словами, це є свідченням того, що ворог намагається урізноманітнювати тактику. При цьому якщо росіяни говорять про якісь успіхи на Запорізькому напрямку, то вони є тимчасовими.

Ситуація на фронті - останні новини

Росія з трьох сторін штурмує Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкиного. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, Збройні сили справді здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Військовий підкреслив, що там є умови складного рельєфу, каскад невеликих водосховищ, і це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне вирівнювання лінії оборони.

Як сказав Лиховій, надалі противник там продовжує спроби наступальних дій в напрямку населеного пункту Орлівка.

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