Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" пояснив ситуацію.

Окупанти намагаються з трьох сторін штурмувати Орлівку після відходу Збройних сил з Ласточкиного на Донеччині.

Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій сказав в ефірі інформаційного телемарафону. Він розповів про спроби РФ просунутися далі та звернув увагу на складний рельєф місцевості.

"Збройні сили справді здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Там є умови складного рельєфу. Там є такий каскад невеликих водосховищ. І це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне вирівнювання лінії оборони. І надалі противник там продовжує спроби наступальних дій в напрямку населеного пункту Орлівка. Він веде їх фактично з трьох напрямків, але на Орлівку вони не мають успіху", - відзначив Лиховій.

За його словами, складно сказати, наскільки зміниться становище на полі бою після відходу з Ласточкиного.

"Але потрібно наголосити, що наші підрозділи роблять усе, докладають максимальних зусиль, щоб нищити противника, який продовжує наступ збільшеними штурмовими групами, не шкодуючи свого гарматного м'яса, маючи перевагу в авіації і в артилерії", - повідомив він.

Лиховій додав, що про перевагу ворога в авіації та артилерії свідчить статистика збільшення кількості авіаударів (до 45) та штурмових дій (до 25) на Авдіївському напрямку. Усього на всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" фіксується збільшення штурмів до 72.

"За минулу добу втрати ворога загальні вбитими і пораненими у живій силі в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 447 осіб. А в озброєнні та військовій техніці - 62 одиниці, не враховуючи безпілотників", - наголосив речник.

Зокрема, було знищено 13 танків, 32 бойові бронемашини, 2 артилерійські системи, 15 автомобілів, 1 склад боєприпасів і 266 безпілотників різних типів.

ЗСУ відійшли з селища Ласточкине - головне

Сили оборони відійшли з населеного пункту Ласточкине, яке розташоване за 6 кілометрів від Авдіївки. Цей факт підтвердила армія України 26 лютого. Як уточнював Лиховій, Росія залучає у боях з ЗСУ як сили регулярної армії, так і колишніх кримінальників.

На переконання військового експерта Сергія Згурця, зараз окупанти використовують вікно можливостей на Авдіївському напрямку, аби захопити якомога більше територій.

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