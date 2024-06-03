Надання Україні ATACMS та інших ракет великої дальності недостатньо для припинення війни.

Надання Україні ATACMS та інших ракет великої дальності дозволить Києву завдавати ударів по складах боєприпасів і російським заводам. Про це у своїй статті для The Hill пише журналіст Марк Темницький.

Він нагадує, що у квітні багато хто поспішив відсвяткувати прийняття пакету витрат на 95 мільярдів доларів, який, серед іншого, забезпечить українців обладнанням, необхідним для захисту від триваючої агресивної війни Росії.

"Але хоча ця допомога є важливою для успіху України, її буде недостатньо для припинення війни", - пише автор. Відео дня

За його словами, Росія скористалася семимісячним періодом, протягом якого допомога Україні застопорилася в Конгресі - протягом півроку росіяни зміцнювали свої позиції на півдні та сході України. Вони вирили протитанкові рови та побудували лабіринти траншей довжиною в сотні миль, мінували окуповані регіони, щоб уповільнити просування українців.

Зазначається, що припинена допомога Заходу дозволила росіянам просунутися на сході, особливо в Авдіївці, і Україна втратила позиції. Нарешті, незважаючи на затримки із західною допомогою, тисячі українців були втрачені через ці російські бомбардування та напади. Найбільше це стало помітним під час нинішнього нападу Росії на Харківську область. Але Захід має посилити свою солідарність і відданість Україні, щоб гарантувати, що українці виграють війну. Інакше ситуація на фронті загостриться.

"Небезпека відновлення самовдоволення гірша, ніж будь-коли. Ставки вищі, ніж будь-коли. Росія йде ва-банк у своїй війні. Світ буде катастрофічно небезпечним і більш турбулентним", - вважає Джеймс Ніксі, директор програми Росії та Євразії Chatham House.

На думку автора, Захід має розробити конкретну стратегію допомоги Україні виграти війну.

"Коли Захід грався з наданням українцям HIMARS, росіяни заявили, що вони розгорнуть війну. Захід надав HIMARS, і з цих російських погроз нічого не вийшло. Нарешті, нещодавно Захід надав українцям ATACMS та інші ракети великої дальності. Це дозволить Україні завдати ударів по складах боєприпасів і російським заводам, які допомагають виготовляти матеріали та обладнання для війни", - резюмує журналіст.

Війна в Україні - останні новини

Карт-бланшу на завдання ударів по території РФ немає. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна працюватиме з партнерами для розширення дозволів на застосування західного озброєння по території РФ.

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