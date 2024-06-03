Україна працюватиме з партнерами для розширення дозволів на застосування західного озброєння по території РФ.

Україна не отримувала необмеженого дозволу на застосування західного озброєння для ураження російських об'єктів на території РФ. Про це на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Естонської Республіки Марґусом Цахкни у Києві сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що міжнародні партнери зробили дуже правильний крок, коли зняли обмеження на застосування західного озброєння для ураження військових цілей на території Росії.

"Це не значить, що у нас є повністю карт-бланш. Треба дотримуватися кроків і правил. У цілому, ми дуже цінуємо ухвалене рішення і будемо далі працювати з нашими союзниками щодо питання розширення способів застосування цього озброєння", - наголосив Кулеба. Відео дня

Використання західної зброї по території РФ

2 червня президент України Володимир Зеленський наголосив, що дозвіл США бити по території РФ з артилерійсько-ракетних систем підвищеної мобільності HIMARS є недостатнім для ураження усіх видів російської зброї, з якої наносяться удари по цивільному населенню в Україні.

Як відомо, США дозволили Україні застосовувати свої ППО для збиття цілей над Росією. За даними The Washington Post, Київ "не має жодних обмежень" на використання засобів ППО, наданих США, щоб збивати російські ракети або винищувачі над територією РФ, "якщо вони становлять загрозу для України".

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