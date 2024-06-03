Аналітики вважають той факт, що США та їхні союзники більше не так стурбовані ядерними заявами Росії, не означає, що вони повністю відкидають загрозу.

Минулого тижня Володимир Путін застеріг країни НАТО від дозволу Україні використовувати західні боєприпаси для нанесення ударів по Росії.

Російський лідер попередив про "серйозні наслідки" і заявив, що союзники України повинні усвідомлювати "маленьку територію" і "щільне населення" багатьох європейських країн, пише Financial Times.

Якщо це було занадто розпливчасто, Дмитро Медведєв процитував слова Путіна і додав: "Застосування тактичної ядерної зброї також може бути прораховано. Це було б фатальною помилкою".

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Москва також нещодавно вжила заходів, щоб підкреслити свої погрози: російські війська проводили ядерні навчання недалеко від кордону з Україною.

Ці кроки не завадили кільком країнам НАТО, включно зі США, зробити останній крок сходами ескалації і схвалити використання своєї зброї всередині російських кордонів.

"Цей останній крок країн НАТО відображає суміш впевненості та нервозності. Позитивним моментом є те, що США та їхні європейські союзники зараз менше стурбовані загрозою того, що Росія стане ядерною, ніж 18 місяців тому. З іншого боку, вони також дедалі більше стурбовані ситуацією на полі бою. Нова готовність дозволити Україні завдати удару у відповідь по артилерійських позиціях і ракетних базах противника - навіть якщо вони знаходяться на території самої Росії - відображає стурбованість тим, що Україна поступово програє війну. У результаті західні прихильники Києва відчувають себе змушеними терпіти більший рівень ризику, щоб утримати Україну в боротьбі", - сказано в матеріалі.

Зазначається, що готовність Заходу прийняти на себе такий рівень ризику являє собою різке зрушення в мисленні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Тоді країни НАТО нервували з приводу надання Україні будь-якої наступальної зброї.

Надання Києву кожного нового значного потенціалу - ракет дальньої дії, танків, винищувачів - супроводжувалося тривалими, подекуди болісними дебатами на Заході та ядерними погрозами з боку Росії. Але щоразу, коли країни НАТО переступали поріг, Кремлю не вдавалося реалізувати свої ядерні погрози. І це полегшило західному альянсу зробити наступний крок.

"Але той факт, що США та їхні союзники більше не так стурбовані ядерними заявами Росії, не означає, що вони повністю відкидають загрозу. Дійсно, є деякі західні чиновники, які, як і раніше, дуже стурбовані можливістю ескалації, пов'язаної з дозволом на використання зброї, наданої Заходом, для нанесення ударів по території Росії", - зазначають аналітики.

Їх турбує те, що Росія розцінить цей останній крок як ескалацію проксі-війни з боку Заходу і може зробити те, що вона вважає симетричною відповіддю, включно з контрударами по території НАТО. Це може привести Росію і НАТО впритул до прямого конфлікту, якого західні лідери завжди прагнули уникнути. Вважається, що російська військова доктрина припускає, що Москва не зможе здобути перемогу у звичайній війні із Заходом, і тому передбачає якнайшвидше застосування ядерної зброї.

Незважаючи на розмови президента Франції Еммануеля Макрона про те, що врешті-решт французькі війська будуть розміщені на українській землі, західний альянс все ще намагається дотримуватися чіткої червоної лінії проти прямої участі в конфлікті з Росією.

Коли нещодавно Іран випустив ракетний залп по Ізраїлю, США та їхні союзники взяли безпосередню участь у їх збиванні. Україна не отримала такої підтримки проти російських ракетних ударів по містах та інфраструктурі - почасти через ризик того, що західні військово-повітряні сили можуть зрештою почати стріляти безпосередньо по російських силах.

Навіть зараз США наклали значні обмеження на те, як далеко може зайти Україна, завдаючи удару у відповідь по російських силах за допомогою наданої США зброї. Нова політика полягає в тому, що Україна має право завдавати ударів по російських військах, які ведуть вогонь по Україні прямо через кордон.

Незважаючи на стурбованість з приводу потенційної реакції Росії на цей останній крок, американські політики, як і раніше, вважають, що обставини, які можуть спровокувати російську ядерну відповідь, досить далекі. Найчастіше згадують дві ситуації: якщо російську армію ось-ось розоб'ють на полі бою; або якщо українські сухопутні війська загрожуватимуть Криму, який Росія анексувала 2014 року.

Найближче світ підійшов до справжньої ядерної кризи через Україну в жовтні 2022 року, коли Росія зазнала низки катастрофічних невдач у війні, включно з втратою Херсона. Був один вікенд, коли західні чиновники серйозно занепокоїлися тим, що Росія може опинитися на межі використання ядерної зброї.

Зазначається, що ця криза також створила новий сценарій того, як боротися з російськими ядерними загрозами, коли вони виглядають дійсно серйозними. Перший крок - поговорити з російськими колегами і пригрозити прямим і масовим втручанням Заходу в конфлікт. Другий крок - поговорити з іншими великими державами, зокрема з Китаєм та Індією, і змусити їх застерегти Росію, бажано публічно.

"Наразі ця книга знову лежить у шухляді столу. Але, можливо, її доведеться знову ввести в дію, перш ніж війна в Україні закінчиться - так чи інакше", - сказано в статті.

Ядерні загрози РФ

В адміністрації президента США Джо Байдена, схоже, є доктрина: неприйняття ескалації. Ці "ескалаціоністи", здається, глибоко стурбовані тим, що будь-яке збільшення підтримки України може призвести до Третьої світової війни. Про це йдеться у спільній статті підполковника, пілота ВПС США, нині політичного оглядача CNN Адама Кінзінгера та екскомандувача армії США в Європі Бена Ходжеса.

Вони зазначають, що майже в кожному з випадків, коли Україна просила у західних партнерів зброю, Росія погрожувала ескалацією, нападом на НАТО або застосуванням ядерної зброї.

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