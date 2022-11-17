Зранку Росія завдала ракетного удару по двох інфраструктурних об'єктах у Дніпрі, відомо про 5 поранених.

Російські війська сьогодні запустили ракети на газовидобувні підприємства та держпідприємство "Південмаш" у Дніпрі. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на Київському міжнародному економічному форумі.

"Зараз над Києвом пролітають ракети. Зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш", - зазначив він.

Удари по Дніпру сьогодні: що відомо

Вранці 17 листопада по всій Україні, окрім Криму, була оголошена повітряна тривога. Згодом стало відомо, що Росія здійснила удар по двом інфраструктурним об'єктам у Дніпрі.

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Станом на 10:00 відомо про 5 поранених в результаті атаки окупантів на Дніпро. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, є влучання у промислове підприємство. На місці "прильоту" сталася сильна пожежа. Також від удару пошкоджені житлові будинки поряд.

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