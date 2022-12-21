Президент РФ 20 років агентурно проникав у нашу країну, зазначив очільник СБУ.

Колишній начальник Управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч може бути причетний до того, що не були підірвані мости на півдні, а це зупинило б наступ на Україну.

Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив в інтерв’ю телеканалу "1+1" і зазначив, що одним з основним напрямків роботи СБУ є виявлення агентурних мереж.

Малюк нагадав, що президент Росії Володимир Путін - "це спецслужбіст, він 20 років агентурно проникав у нашу країну". За його словами, тому зараз завдання - ці всі "агентурні щупальця" встановити і відрізати.

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"Тому що ми можемо багато проводити мегавдалих операцій та планувати їх, але якщо в нас, вибачте, на борту знаходиться один "щур", який своєчасно інформує ворога, то зводиться нанівець весь оперативний задум, наражається на небезпеку оперативний склад", - наголосив голова СБУ.

При цьому Малюк зазначив, що його життєве кредо, перш за все, вичистити лави СБУ, зокрема, йдеться про самоочищення.

Малюк наголосив, що саме співробітники спецслужби затримали "топових зрадників" в лавах СБУ. За його словами, одним з них є колишній очільник кримського управління СБУ Кулініч, офіцер з особливих доручень голови СБУ - це "негідник, який працював на ворога".

При цьому Малюк зазначив, розробкою та затриманням Кулініча займався особисто, а затримували його разом з ДБР та Офісом генерального прокурора.

"Це а-ля Штірліц в наших лавах був, він доповідав ворогу всю внутрянку - і в СБУ, і в країні в цілому", - наголосив Малюк.

Відповідаючи на запитання щодо можливої причетності Кулініча до того, що перед вторгненням російських військ з Криму на півдні України не були підірвані мости, Малюк зазначив, що розслідування кримінального провадження з цього питання здійснює ДБР.

"Наразі проводиться багато експертиз. Я не маю права відкривати карти. Бо то їх провадження", - додав він.

При цьому голова СБУ зазначив, що ця справа вже перебуває на завершальному етапі.

За його словами, розслідування стосується і дій Кулініча, бо "на одному з етапів своєї оперативно-службової діяльності він проводив в тих локаціях антитерористичні навчання, не погодивши це з керівництвом Антитерористичного центру при СБУ". За словами Малюка, тоді ніхто не розумів, що це навчання, люди думали, що це вже ворог заходить.

Голова СБУ зазначив, що це лише один невеличкий епізод, де Кулініч "потенційно міг працювати на ворога", а багато інших епізодів вже повністю задокументовано, є записи його розмов з ворогом, де він надає їм інформацію.

"До ситуації з мостами він також дотичний, тому це питання досліджується в рамках того кримінального провадження щодо Кулініча", - наголосив Малюк.

Затримання Кулініча - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в результаті спецоперації було затримано колишнього начальника УСБУ в Криму Олега Кулініча.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Президент Володимир Зеленський відсторонив Кулініча від посади у березні 2022 року.

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