У Путіна кажуть, що війна взагалі не стосується Кремля, і питати потрібно у Шойгу.

У Кремлі стверджують, що нібито нічого не знають про знищення двох стратегічних літаків військового зв'язку та радіорозвідки силами української ППО над Азовським морем. Таку заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС.

Так, на запитання журналістів, чи дійсно українська протиповітряна оборона вразила літак радіолокаційної розвідки А-50 і літак-ретранслятор Іл-22 армії Росії, Пєсков заявив, що такої інформації у нього немає.

"Потім, все-таки це тема, яка стосується ходу спеціальної військової операції", - додав він і порекомендував уточнювати цю інформацію в Міністерстві оборони РФ

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Знищення російських літаків над Азовським морем

Як писав УНІАН, увечері 14 січня народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі повідомив, що близько 21:00 українська ППО завдала вогневого ураження двом літакам Повітряно-космічних сил РФ над Азовським морем – літаку дальньої радіолокаційної розвідки А-50 і літаку Іл-22, який може виконувати функціії ретранслятора і повітряного командного пункту.

За його словами, підбитий Іл-22 намагався дістатися до найближчого аеродрому, але зник з радарів в районі Керчі. Згодом речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що його джерела фіксують зникнення з радарів А-50 в районі Азовського моря та підбиття Іл-22.

Близько полудня 15 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив цю інформацію, уточнивши, що обидва літаки були знищені.

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