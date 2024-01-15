Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність Повітряним силам за чудово сплановану операцію.

Українські воїни знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління супротивника - борт Іл-22.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. "Воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22", - заявив він.

Залужний висловив вдячність Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї.

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Продовжується війна в Україні - важливі новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, втрати ворога на 15 січня в Україні зросли - на Авдіївському напрямку ССО (це Сили спеціальних операцій Збройних сил України) ліквідували групу російських окупантів. Оператори ССО відкрили по окупантах вогонь з міномета. Унаслідок вогневого ураження трьох окупантів знищено, ще двоє - отримали поранення.

Протягом минулої доби, 14 січня, на фронті між українськими воїнами та російськими окупантами відбулося 94 бойових зіткнень. У Генштабі ЗСУ зазначили, що на Авдіївському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога, який не припиняє намагатися оточити Авдіївку. На цьому напрямку відбито 11 атак з боку супротивника.

Росія на українській землі вже зазнала колосальних втрат. Загальні втрати ворога на 15 січня 2024 року становлять приблизно 370 тисяч 980 окупантів.

Втрати російських окупантів на Таврійському напрямку минулої доби склали 485 осіб та 44 одиниці військової техніки. Зокрема, шість ББМ, три артсистеми, 23 БпЛА. Знищено ворожий пункт управління БПЛА.

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