Іл-22 зник з радарів після зниження у Керчі.

Ввечері у неділю, 14 січня, українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та підбили літак Іл-22 над Азовським морем.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги Народу" Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі. "Близько 21:00 українськіми підрозділами було нанесено вогневе ураження по двом літакам ВСК РФ, а саме літаку А-50 ДРЛО та бомбардувальнику ІЛ-22, які перебували над акваторією Азовського моря", - написав він.

За його словами, підбитий Іл-22 намагався дістатися до найближчого аеродрому, він зник з радарів в районі Керчі. Згодом спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що його джерела фіксують зникнення з радарів А-50 в районі Азовського моря та підбиття Іл-22.

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"За попередніми даними, інформація підтверджена, тому очікуємо коментарі від Повітряних сил. Якщо говорити про літак дальнього радіолокаційного стеження, то їх виготовлено було всього ≈30 одиниць. Ціль жирнюча", - додав Братчук у Telegram.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони, А-50 збили одразу після того, як він заступив на чергування в районі Кирилівки, близько 21:10 - 21:15. Він припинив відповідати на запити тактичної авіації, згодом пілот російського Су-30 зафіксував займання та падіння невстановленого повітряного судна.

Іл-22М1 (бортовий номер 75106) чергував в районі Стрілкового, його підбили біля узбережжя Азовського моря близько 21:00. Пошкоджений літак хотів здійснити посадку в Анапі, пілот запросив евакуацію, а також виклик медиків та пожежників.

Втрати Росії в авіації: що відомо

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вже втратила 329 літаків та 324 гелікоптери.

Українські військові систематично завдають окупаційним військам втрат у техниці та живій силі.

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