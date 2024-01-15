Сучасні літаки спостереження є ключовими для координації наземних операцій Росії, пише FT.

Ввечері 14 січня 2024 року українські військові знищили російський літак А-50. Тепер літаків дальнього радіолокаційного виявлення у Росії лише вісім.

"А-50 був збитий, і він вибухнув. Іл-22 отримав серйозні пошкодження, але, на наш жаль, йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі", – розповів виданню Financial Times очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

У матеріалі зазначається, що сучасні літаки спостереження є ключовими для координації наземних операцій Росії.

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"Є лише вісім А-50 у хорошому стані", – пояснив Буданов. Він зауважив, що знищення цього літака може вплинути на здатність Росії цілодобово діяти та підтримувати зв'язок у зоні бойових дій.

Знищення літака А-50

14 січня було збито російський літак дального радіолокаційного виявлення А-50, а також уражено Іл-22. Авіаційний експерт Валерій Романенко каже, що на А-50 могли загинути 15 осіб екіпажу. При чому, якщо льотний екіпаж замінити легко, то втрата спеціального екіпажу буде для РФ болючою.

Водночас начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що знищення цього літака може відтермінувати майбутні атаки РФ по українських містах. За її словами, він слугував "очима" ворога.

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