Військова адміністрація, що поширила інформацію про балістичну ракету над столицею, "вже отримала за це".

У Повітряних Силах Збройних Сил України спростували збиття балістичної ракети над столицею вночі 4 травня, про яке повідомило видання Defence Express.

У коментарі "Суспільному" речник ПС Юрій Ігнат заявив, що балістичних ракет тієї ночі не фіксували над столицею.

"Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", – сказав він журналістам вранці в п’ятницю.

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Пізніше своєму Telegram-каналі ПС ЗСУ заявили, що відмовлятимуть від будь-яких коментарів, та запропонували звернутися за "додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України" до журналістів, що показали уламки ракети РФ, та КМВА, яка повідомила про можливе фіксування балістичної ракети над столицею.

Збиття "Кинджала" над Києвом - що відомо

В четвер, 4 травня, в Києві та області з 02:03 до 06:02 тривала повітряна тривога. Після відбою повітряної тривоги Київська міська військова адміністрація повідомила, що росіяни атакували столицю дронами-камікадзе Shahed та із застосуванням "ракет, ймовірно балістичного типу", зауваживши, що тип ракети буде встановлено після експертизи залишків.

Вранці Повітряні сили повідомили про атаку 24 дронами Shahed з північного і південного напрямків, з яких 18 було ліквідовано. Про ракети у зведенні не інформували.

5 травня видання Defense Express повідомило, що з власних джерел отримало фото уламків ракети, яка в ніч на 4 травня впала на стадіоні у межах столиці. Там заявили, що ракета ідентифікована як "Кинджал", і припустили, що її було успішно перехоплено за допомогою системи Patriot.

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