Можливість збиття цих ракет за допомогою Patriot була під питанням.

Україна, ймовірно, вперше застосувала отримані від партнерів системи Patriot для збиття ворожої балістичної цілі – ракети "Кинжал", пише видання Defense Express, яке отримало її фото уламків.

В ніч на 4 травня у небі над Києвом, як повідомила Київська міська військова адміністрація, крім ворожих дронів-камікадзе Shahed були й ракети "ймовірно балістичного типу". За фото уламків, що впали на стадіоні в межах столиці, експерти встановили, що збита ракета – Х-47 "Кинжал". Вони зауважують, що на уламку видно, що він отримав ураження з пробиттям, що вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі.

Це збиття також розвінчує міф російських окупантів про те, що "Кинжал" є "гіперзвуковою" ракетою.

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"Кинжал" є гіперзвуковим лише у фантазіях рашистів. Бо хоча він й розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно. Вже на термінальній ділянці, тобто під час атаки, він заходить на ціль за балістичною траєкторією та має хоча й високу, але далеко не гіперзвукову швидкість. А Україна вже офіційно отримала засоби, які можуть боротися з балістичними цілями - Patriot, й вочевидь, успішно їх використала", – пояснюють експерти.

Patriot для України - що треба знати

В кінці грудня 2022 року під час візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки стало відомо про плани Вашингтона передати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot. Згодом про плани щодо їхньої передачі оголосили Німеччина та Нідерланди.

В квітні до України прибули перші три комплекси. До кінця місяця дві дивізіони Patriot вийшли на бойове чергування.

У Повітряних силах ЗСУ пояснювали, що ці системи допоможуть силам протиповітряної оборони на напрямках, де ворог застосовує з літаків керовані авіабомби. Водночас експерти зазначали, що невідомо, чи буде можливим за допомою Patriot збивати російські "Кинжали", які ворог позицією як "гіперзвукові".

Напередодні Зеленський заявив, що система Patriot вже врятувала тисячі життів українців.

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