У військовій адміністрації зазначають, що в повітряному просторі Києва силами ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені.

У ніч на 4 травня росіяни скоїли чергову повітряну атаку на Київ, спрямувавши на столицю дрони-камікадзе типу Shahed і ракети. Повітряна тривога в місті тривала понад 3,5 години.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Зазначається, що це вже третя повітряна атака Києва за 4 травневих дні.

"Такої щільної інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року! Цієі ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці. Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу "Shahed" і ракет, ймовірно балістичного типу", - зазначили в КМВА й додали, що остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків.

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У військовій адміністрації зазначають, що в повітряному просторі Києва силами ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені.

"За оперативними зведеннями - без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури. Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджені забудові міста вони не завдали", - додали в КМВА.

О 06:52 у КМВА уточнили, що в результаті нічної повітряноі атаки на столицю, в Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки безпілотника. Інформація про пожежу не підтвердилась.

"Без постраждалих серед населення і без суттєвих пошкоджень прилеглої території", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога 4 травня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на четвер, 4 травня 2023 року, у низці областей України оголошували повітряну тривогу. Жителів Київської області попереджали про загрозу обстрілів.

Жителі столиці чули звуки вибухів, імовірно, це працювала протиповітряна оборона. Повітряну тривогу було скасовано о 06:03 ранку.

Перед цим, 3 травня, у Посольстві США попередили, що в Україні існує підвищена загроза ракетних атак з боку Російської Федерації. Ідеться зокрема про Київ та Київську область.

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