Найбільше кількість ворожих літаків спостерігається над західним узбережжям Криму.

Під час операції в акваторії Чорного моря спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський бойовий літак Су-30СМ. Речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, чи стане росіянам тепер небезпечніше літати.

"Такі висновки я неготовий робити, озвучувати… Але тут треба зазначити, що, на жаль, в повітряному просторі над акваторією Чорного моря російська авіація присутня на постійній основі. І не можу сказати, що почуваються вони там впевнено, але кількість літаковильотів значна", - сказав речник.

За його словами, здебільшого це стосується як раз західного узбережжя Криму.

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"Тобто, це ближче до нас…, і також стосується південного узбережжя Криму. Там у якийсь момент ця ситуація повинна змінитися, так само як вона змінилася з присутністю російських кораблів у Чорному морі. Але поки ще забігати наперед і казати за якісь зміни обстановки на такому рівні я не можу", - додав військовий.

ГУР збило російський винищувач над Чорним морем - що відомо

Нагадаємо, днями під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК. Винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

Йшлося, що окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27. В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили й уламки знищеного Су-30СМ. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

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