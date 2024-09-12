ГУР збило російський винищувач над Чорним морем (відео)

Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК. Про це повідомила прес-служба ГУР.

Зазначається, що винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

"Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27. В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ", - йдеться у повідомленні.

В ГУР додали, що вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

Війна в Україні - втрати ворога

Як повідомляв УНІАН, в Генштабі вранці оновили втрати ворога, там зазначається, що наші захисники ліквідували за добу 1 тис. 270 російських окупантів. Також знищено 11 танків, 17 ББМ та літак ворога.

Про зникнення літака РФ в ніч проти 11 вересня повідомляв телеграм-канал "Кримський вітер". Він начебто злетів з аеродрому "Саки" для пусків ракет Х-31П, проте зник з радарів. "Су-30СМ разом із Су-35, перебуваючи над морем на північ від Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П. Су-30СМ випустив 4 ракети з 6 доступних, (стріляли по вежах у морі) після чого зник з екрану радарів. Винищувач базувався на аеродромі в Кримську (Краснодарський край Росії). Зараз у льотних частинах метушня щодо неповернення борту на аеродром", – йшлося у повідомленні.

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