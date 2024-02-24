Російські блогери стверджують, що Росія збила власний літак, щоб дискредитувати спроможність України.

Росія "дружнім вогнем" збила власний літак А-50 ввечері 23 лютого. Таку теорію навмисне розвивають російські блогери, публічно звинувачуючи війська РФ у помилковій атаці.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи події, які вчора сталися над Азовським морем.

"Російські блогери стверджують, що російські війська помилково збили власний літак А-50, і звинувачують російських військових у системних проблемах, які вони повинні вирішити, щоб уникнути подальших інцидентів дружнього вогню", - заявляє ISW.

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Водночас один з воєнкорів РФ визнав, що літак А-50 і його екіпаж є дефіцитними ресурсами, які не можна так легко замінити у війні з Україною. ISW стверджує, що наразі в Росії навмисне намагаються заперечити участь ЗСУ у ліквідації згаданого літака.

Аналогічним чином там заперечували й роль України в подіях 15 січня (коли було збито літаки А-50 і Іл-22), нагадують аналітики. Ці зусилля спрямовані "на деморалізацію українців і переконання росіян у тому, що перемога забезпечена", підкреслює відомство.

"Двічі збиті Україною російські літаки стратегічного призначення з різницею в кілька тижнів серйозно підривають цей російський наратив. Ентузіазм мілблогерів у приписуванні приголомшливої некомпетентності власним російським ППО - єдине можливе пояснення численних випадків, коли дружній вогонь збивав літаки, допомагаючи координувати дії самих ППО - дивний", - резюмує ISW.

Україна визнала збиття російського А-50

Нагадаємо, ввечері 23 лютого Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони та Повітряних сил ЗСУ офіційно заявили про спільну операцію зі знищення російського літака А-50. Його "приземлили" над Азовським морем разом з екіпажем.

Пізніше українські ЗМІ з посиланням на власні джерела у ГУР заявили, що по літаку відпрацювали ракети до радянського ЗРК С-200.

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