Під ударом був і Су-35, але його пілот зманеврував.

Командувач Повітряними силами Микола Олещук повідомив, що Збройні сили України збили російський винищувач Су-34.

Як він розповів у Telegram, льотчик Су-35 встиг зманеврувати, а от екіпажу Су-34 пощастило набагато менше.

"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався. Ходять чутки, що в мене останнім часом поганий настрій. Не маю на це права! При такій бойовій роботі він просто чудовий", - написав Олещук.

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Знищення російських літаків

Останнім часом російські окупанти почали стрімко втрачати свою авіацію. Зокрема, 17 лютого на Східному напрямку ЗСУ знищили одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Наступного дня сили ППО "приземлили" Су-34, а 19 лютого збили Су-34 та Су-35С.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони мають інструменти, які дозволяють діставати ворога на великих відстанях.

Італійський військовий експерт Томас Тейнер стверджує, що на рахунку переданої Німеччиною Україні батареї американського ЗРК Patriot вже 18 збитих російських літаків.

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