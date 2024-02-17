Інцидент стався сьогодні вранці на Східному напрямку фронту.

Сьогодні вранці, 17 лютого, українські захисники збили одразу три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму telegram, хороші новини прийшлі зі Східного напрямку фронту. Він подякував нашим захисникам за їхню роботу.

"Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35", - написав він.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський додав, що українські воїни збили російські літаки під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

Втрати Росії у війні проти України

Це вже не перший такий вражаючий результат наших воїнів. У січні протягом трьох днів ЗСУ збили чотири російські Су-34, які вважаються найкращими винищувачами-бомбардувальниками ВПС РФ. За даними ЗМІ, довоєнний флот РФ налічував біля 150 Су-34.

Як повідомляв Генштаб, Збройні сили України з початку повномасштабної війни знищили 332 російських літаки (разом з ранковими - 335).

Аналітики відзначали, що російська військова авіація так і не змогла виконати своє головне завдання у війні проти України – отримати панування в повітрі, але зазнала важких втрат.

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