Які саме зразки озброєння Чехія передасть Україні, поки не повідомляють.

Німецький концерн Rhinemetall домовився з урядом Чехії про постачання Україні чеської військової техніки в обмін на нове обладнання в межах програми "кругового обміну".

Про це повідомила прес-служба концерну.

Відповідно до угоди, укладеної між представниками Чехії, Німеччини та Rhinemetall у Празі на початку вересня, чеська сторона отримає бойові танки Leopard 2A4 та броньовані ремонтно-евакуаційні машини Buffalo. Натомість Чехія зобов'язується передати Україні свою військову техніку разом із запчастинами.

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Прогнозується, що перші поставки нового обладнання чеська сторона отримає вже в грудні 2022 року. Весь процес має завершитися до кінця 2023 року.

Які саме зразки озброєння Чехія передасть Україні, поки невідомо. Ймовірно, йдеться про техніку радянського зразка.

Підтримка України: роль Чехії

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня уряд Чехії схвалив поставки в Україну важкого озброєння в рамках нового пакету військової допомоги. За словами міністра оборони країни Яни Чернохової, експорт військової техніки з Чехії в Україну цього року досяг 47 мільярдів крон.

Раніше МЗС Чехії закликало створити міжнародний спецтрибунал з військових злочинів Росії. Так очільник міністерства Ян Ліпавський відреагував на кривавий терор, влаштований росіянами в місті Ізюм на Харківщині.

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