Чеський уряд поки надав Україні допомогу на 4,2 мільярда доларів.

Чеський уряд схвалив поставки в Україну важкого озброєння в рамках нового пакету військової допомоги.

Про це на прес-конференції в середу заявила міністр оборони країни Яна Чернохова, повідомляють чеські ЗМІ.

За її словами, експорт військової техніки з Чехії в Україну цього року досяг 47 мільярдів крон. Вона додала, що чеська держава поки надала Україні допомогу на 4,2 мільярда доларів. Про постачання важкого обладнання більш докладної інформації міністр не повідомляла з міркувань безпеки.

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За її словами, це важка техніка, короткоствольна і довгоствольна зброя або боєприпаси. Чернохова заявила, що Україна також не хоче, щоб обладнання, що поставляється, було оприлюднено.

Вона зазначила, що поточна ситуація може допомогти повернути оборонну промисловість Чехії на ті позиції, які були у збройових компаній в 20-х і 30-х роках минулого століття. Вона подякувала чеським збройовим компаніям за оперативне забезпечення країни військовими матеріалами та збільшення виробництва після вторгнення Росії в Україну.

Підтримка України Чехією: деталі

МЗС Чехії закликав створити міжнародний спецтрибунал з військових злочинів Росії. Так міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на кривавий терор, влаштований росіянами в місті Ізюм на Харківщині.

Він закликав створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування скоєних злочинів російською армією.

"Росія залишила після себе братські могили з сотнями розстріляних і закатованих в районі Ізюма. У 21 столітті такі напади на цивільне населення немислимі і огидні. Ми не повинні це випускати з уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців. Я закликаю до якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який буде розслідувати злочин агресії", - зазначив Ліпавський.

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