Росія має понести відповідальність за скоєні нею воєнні злочини проти цивільних.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, реагуючи на кривавий терор, влаштований росіянами в місті Ізюм на Харківщині.
Він закликав створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування скоєних російською армією злочинів.
"Росія залишила по собі братські могили із сотнями розстріляних і замучених в районі Ізюма. У 21 столітті такі напади на цивільне населення є немислимими та огидними. Ми не повинні це випускати з уваги. Ми виступаємо за покарання всіх воєнних злочинців. Я закликаю до швидкого створення спеціального міжнародного трибуналу, який буде розслідувати злочин агресії", - написав Ліпавський.
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.
Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед тіл, які були ексгумовані на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.
За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.