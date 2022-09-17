Голова МЗС Чехії наголосив на необхідності покарання російських воєнних злочинців.

Росія має понести відповідальність за скоєні нею воєнні злочини проти цивільних.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, реагуючи на кривавий терор, влаштований росіянами в місті Ізюм на Харківщині.

Він закликав створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування скоєних російською армією злочинів.

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"Росія залишила по собі братські могили із сотнями розстріляних і замучених в районі Ізюма. У 21 столітті такі напади на цивільне населення є немислимими та огидними. Ми не повинні це випускати з уваги. Ми виступаємо за покарання всіх воєнних злочинців. Я закликаю до швидкого створення спеціального міжнародного трибуналу, який буде розслідувати злочин агресії", - написав Ліпавський.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед тіл, які були ексгумовані на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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