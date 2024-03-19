За словами прем'єра, Київ сподівається отримати необхідну допомогу ще до квітня.

Київ сподівається до квітня отримати достатньо боєприпасів для своїх солдатів, які відчувають нестачу снарядів, щоб дати відсіч російським військам. Про це під час візиту до Люксембургу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє The Guardian.

Видання нагадує, що раніше Чехія придбала близько 800 000 артилерійських снарядів від різноманітних постачальників по всьому світу та знайшла ще 700 000, які можна купити додатково.

"Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива, до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і з квітня ми матимемо достатньо боєприпасів, щоб стримувати наш фронт", – сказав Шмигаль.

За його словами, Київ також розраховує на постачання ракет великої та середньої дальності, "щоб скоротити логістику Росії на окупованих територіях".

"Це також принципово важливо, як і артилерійські снаряди для нас", – додав глава українського уряду.

Як відомо, раніше цього місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Україні закінчуються боєприпаси у війні проти вторгнення Росії, і що союзники роблять недостатньо, щоб допомогти Києву.

"Це сталося в той момент, коли в Конгресі США законопроект про подальше надання допомоги Україні гальмується через політичні дебати", - сказав генсек Альянсу.

Допомога Заходу Україні - останні новини

Європейський Союз хоче направити доходи від заморожених активів РФ в український фонд озброєнь. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

За його словами, він подасть відповідну офіційну пропозицію урядам 27 країн-членів ЄС напередодні саміту лідерів блоку, що відбудеться 21-22 березня.

Також УНІАН повідомляв, що Євросоюз остаточно схвалив виділення 5 мільярдів євро на зброю для України. Це стало можливим завдяки тому, що Угорщина, яка була проти відповідної ініціативи, вирішила утриматися від голосування.

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