Це стало можливим завдяки тому, що Угорщина, яка була проти, вирішила утриматися від голосування.

Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу під час засідання 18 березня ухвалила остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Український солдат – єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який був присутній на засіданні.

Він також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

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Як пише Polskie Radio, країни Європейського Союзу погодилися виділити цього року 5 мільярдів євро на озброєння України. Рішення було прийнято на зустрічі у Брюсселі. Це стало можливим завдяки тому, що Угорщина, яка була проти, вирішила утриматися від голосування.

Наразі Європейський фонд миру профінансував компенсації країнам, які постачали Україні військову техніку. Гроші з цього фонду отримувала й Польща. Тепер цю формулу дещо змінили й, окрім відшкодування понесених витрат, гроші будуть перераховуватись і на спільні закупівлі зброї також за межами ЄС. В пріоритеті є військова техніка, що виготовляється на території Євросоюзу. На цьому наполягала Франція.

Однак компромісом стало рішення дозволити купувати зброю поза межами спільноти, якщо це буде єдина можливість. Внесок кожної країни до цього фонду залежатиме від ВВП. На прохання Німеччини до уваги буде прийматися двостороння військова допомога, яку кожна європейська країна надає Україні.

"ЄС надасть Україні ще 5 млрд євро військової підтримки. Сьогодні Єврорада утворила спеціальний Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Завдяки цьому інструменту ЄС продовжуватиме надавати оборонну допомогу нашій державі, включаючи летальну й нелетальну зброю та навчання наших воїнів", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Гроші ЄС на зброю

Раніше УНІАН писав, що зовнішньополітичне відомство Євросоюзу представило державам-членам пропозицію щодо реорганізації фонду, який надає військову підтримку Україні. Це повзано з тим, що ЄС переходить від надання зброї з наявних запасів до закупівлі нової.

У документі викладені умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 мільярдів євро (5,4 мільярда доларів), про який уряди країн ЄС не змогли домовитися.

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