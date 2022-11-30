Щоб гнати штурмові хвилі окупантами використовуються різні методи.

Російське командування навмисне відправляє у бій зеків без харчування. Таке рішення зумовлене чітким усвідомленням того, що в'язні довго на війні не живуть.

"Це не є в більшості своїй якісь навчені солдати. В них є розуміння, що їх використовують. Ці зеки не розраховують, що довго проживуть. В умовах нинішньої інтенсивності боїв - це тиждень-два максимум. Це, напевне, їм пощастить, якщо вони пару тижнів проживуть. Це, по-суті, до першого штурму. Вони це абсолютно брали, як гарматне м'ясо", - розповів офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко для телеканалу Еспресо.

В'язні залишаються без їжі, а за дезертирство - розстріл.

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"Щоб гнати штурмові хвилі використовуються різні методи. Загороджувальні загони їх розстрілюють за будь-яку спробу втекти, виявити небажання іти в наступ чи побігти кудись не в той бік. Їх можуть не годувати, щоб вони були голодними і казати, щоб вони здобули їжу в бою. Це нічим не відрізняється від Другої світової війни і штрафбатів. Можливо, навіть і більш жорстко", - підсумував Іллєнко.

Найманці на війні в Україні

Росія залучає до війни проти України зеків. Лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених. Армія окупантів відчуває брак особового складу, а саме серед піхоти.

За даними українського Генштабу, в Донецьку область Росія відправила зеків, а також приєднала до них в'язнів з "ДНР".

Також Росія шукає найманців у Афганістані та Туркменістані.