На зустрічі з бізнесменом зганяють майже усіх ув'язнених у російських колоніях.

Власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує в'язнів у російських колоніях для участі у війні проти України. Потенційним бойовикам він пропонував грошову винагороду та помилування.

Про це кілька ув'язнених розповіли журналістам "Медіазони".

Журналісти поспілкувалася з двома ув'язненими двох різних російських колоній – ВК-4 Тульської області та ВК-2 Ярославської області. В'язні не знайомі між собою, відбувають покарання у різних колоніях на території різних російських регіонів, але обидва були учасниками зустрічей з Пригожиним.

За словами чоловіків, Пригожин хвалився, що наділений особливими повноваженнями особисто президентом РФ Володимиром Путіним. Крім того, лідер "вагнерівців" нібито відкрито говорив, що йому необхідно "виграти цю бісову війну будь-якою ціною".

"У мене особливі повноваження від президента, мені пох*й на всіх, мені треба виграти цю бісову війну будь-якою ціною", – цитує Пригожина ув'язнений з Тульської колонії.

В'язень з Ярославської області зазначив, що на зустріч з Пригожиним зігнали майже всіх "поселенців" колонії. Чоловік із зіркою героя РФ представився Євгеном Пригожиним. Він прибув у супроводі кількох озброєних людей.

"Ми не збройні сили, а справжнісінька воєнізована ОЗУ. Мої хлопці заходять до африканських країн – і за два дні не залишають там нічого живого, і зараз так само розносять ворогів в Україні. Ваше рішення служити в ПВК — це угода з дияволом. Якщо ви вийдете звідси зі мною – або повернетеся вільною людиною, або помрете. Ви будете зобов'язані вбивати ворогів і виконувати накази керівництва. На тих, хто поверне назад, чекає розстріл на місці", — цитує Пригожина ув'язнений.

Крім того, чоловік розповів, що Пригожин зізнався в "експериментальному" використанні в'язнів на війні проти України. За його словами, із 42 нібито тільки п'ятеро повернулися в РФ "двохсотими". Загалом Пригожин оцінив імовірність загибелі ув'язнених у 15%, а також наголосив на їхньому "героїзмі".

"Каже, вони билися, як леви, напали з одними ножами на якийсь опорник і всіх там вирізали", – пригадав в'язень.

Один із ув'язнених також розповів, кого саме шукає Пригожин у російських колоніях.

"Насамперед цікавлять їх вбивці та розбійники, до наркоманів ставляться насторожено, те ж до ґвалтівників. Краще, каже, щоб не побутові вбивці були, а прямо свідомі — вам, каже, у нас сподобається. Взагалі він справив враження маніяка. Ніякого примусу. тим часом немає. Ви, каже, маєте самі зрозуміти, що нам потрібні. І справді, пішли записуватися багато, дуже багато, ніяк не менше 200 осіб", - зазначив в'язень.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію з метою поповнити армію новими окупантами. При цьому перевагу віддають мешканцям національних республік.

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