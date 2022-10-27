Мобілізувати планують понад 300 засуджених.

У так званій "Донецькій народній республіці" готують чергову партію ув’язнених для відправки на фронт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

"У так званій "ДНР" готують чергову партію ув’язнених для мобілізації. Так, згідно наказу Пушиліна (ватажок "ДНР" Денис Пушилін – УНІАН), відбудеться призов понад 300 засуджених осіб, які відбувають покарання у так званій "службі виконання покарань міністерства юстиції ДНР", - розповів він.

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За його словами, водночас, через зростання соціальної напруги, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник звільнив від призову студентів усіх форм навчання. Проте демобілізувати студентів планують не раніше, ніж за два місяці, коли їх вдасться замінити новомобілізованими.

Мобілізація в Росії

За даними Міноборони України, станом на середину жовтня в Росії мобілізували 200 тис. осіб.

Також відомо, що представники приватних військових компаній Росії вербують ув’язнених по всій країні на війну з Україною.

Українська розвідка пояснює рекрут зеків у Росії дефіцитом бажаючих воювати проти української армії.