Президент України наголосив, що вже готуються нові безпекові кроки, у тому числі щодо посилення ППО.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що чим ближче наступатиме зима - тим потужнішими будуть російські удари по території України і українським об'єктам.

"За минулу ніч у нашому небі були знищені майже 30 "Шахедів". Я дякую всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших Повітряних сил і зенітним ракетним військам. Ваша влучність, хлопці, - це буквально життя для України. Чим ближче до зими, тим більше буде російських намагань зробити удари потужнішими", - наголосив Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

Президент відзначив, що усім в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. "Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну", - додав президент.

"Повага і слава всім, хто бʼється заради держави, усім, хто допомагає та працює, щоб Україна могла захищати й захистити незалежність. Це залежить від кожного, від кожної, хто стійкий. Від усіх, хто ефективний. Від кожного й кожної, хто може додати та додає Україні сили й перспектив. Будь-ласка, використовуйте кожну можливість, щоб посилити державу", - додав президент.

Окрім того, глава держави відзначив країни, які цього тижня оголосили про нову допомогу для України.

"Німеччина, Фінляндія, Литва - дякую за нові оборонні пакети. Естонія - протягом наступних років буде збільшувати безпекові інвестиції у виробництво боєприпасів. І це важливо. Норвегія та Британія - є рішення про нові гуманітарні пакети для України й українців. Дякую. І вже готуємо нові кроки - безпекові кроки - наступних тижнів. Зокрема, це стосується посилення ППО", - заявив президент.

ППО для України - новини

Як повідомляв УНІАН, Україна просить у деяких держав системи протиповітряної оборони для тимчасового використання - на зимовий період. Володимир Зеленський тоді зазначив, що посилення ППО - це складне завдання.

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Сили оборони нарощуватимуть кількість мобільних груп ППО, зокрема для боротьби із ворожими БПЛА. Водночас, він назвав це вимушеним кроком, на який штовхає нестача зенітно-ракетних комплексів великого радіусу дії.

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