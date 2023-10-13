Україна створюватиме мультисистему із різних ППО. Деякі з них надійдуть у розпорядження ЗСУ тимчасово, лише на зимовий період.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна просить у деяких держав системи протиповітряної оборони для тимчасового використання - на зимовий період.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Одесі.

Зокрема, у глави держави запитали, чи є вже напрацювання для поєднання захисту портів і енергетичної інфраструктури від російських ударів у зимовий період.

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"Складно поєднати такі речі, тому що усе залежить від кількості відповідних протиповітряних систем. Ми працюємо над збільшенням цієї кількості. У нас є потужний план того, що нам потрібно. І він дійсно розроблений у деталях. У всіх наших партнерів він є - у європейських партнерів, партнерів зі Сполучених Штатів, з Азії тощо", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що посилення ППО - це складне завдання.

"Кожного місяця у нас додаються системи. Я не можу вам сказати, де будуть ці системи. Не можу сказати про кількість. Не тому, що не знаю, а тому, що просто не маю права це робити", - додав Зеленський.

Він зазначив, що Нідерланди передають Україні новий пакет допомоги, у якому передбачається передача засобів для посилення української системи ППО ракетами для американських комплексів Patriot. "У цьому також є відповідь, як ми працюємо, де ми знаходимось, і як ми збираємось посилювати зерновий коридор та захист енергетики", - підкреслив Зеленський.

"Вдячний кільком державам, які це розуміють. Там у нас така мультисистема. До деяких держав ми звертаємося, щоб нам надали навіть на зиму - на зимовий період деякі системи, тому що у них їх мало. І навіть говоримо і про такі комбіновані речі. Тобто, є системи, які прийдуть і будуть у нас, а є якісь системи, які ми шукаємо, і знайшли їх, щоб взяти на зимовий період", - наголосив Зеленський.

Путін хоче влаштувати Україні "холодну" зиму

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16") наголосив, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче занурити Україну у холодну зиму та темряву, але програє.

Ллойд Остін переконаний, що Кремль знову бомбардуватиме крилатими ракетами і дронами Україну цієї зими.

У вересні 2023 року повідомлялося про те, що в Україні немає жодного енергозахищеного міста, а експерти впевнені, що будуть блекаути.

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