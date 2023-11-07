Створення вогневих груп на джипах – це вимушений крок, кажуть в Повітряних силах.

Сили оборони нарощуватимуть кількість мобільних груп ППО, зокрема для боротьби із ворожими БПЛА. Проте це вимушений крок, на який штовхає нестача зенітно-ракетних комплексів великого радіусу дії. Про це на брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Велике ППО має захищати стратегічні об’єкти держави, має захищати Україну від появи російської авіації в українському небі і робити роль на верхньому ешелоні, на більших відстанях. Мобільні вогневі групи – це той вимушений крок, на який змушено було піти військове керівництво держави для того, щоб захистити вже на місцях, локально, самі об’єкти інфраструктури та інші державні та стратегічні військові об’єкти, куди потенційно може цілитись ворог", – розповів Ігнат.

За його словами, мобільні вогневі групи мають невеликий радіус застосування, тому ведеться робота щодо посилення їхнього потенціалу. Зокрема їм надають додаткове обладнання та швидкісні автомобілі, які дають змогу швидко займати позицію, найбільш вигідну для протидії дронам.

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"Мобільні вогневі групи – це серйозна поміч, щоразу вони показують результат. Але ще раз підкреслю, що це – вимушений крок. Нам потрібно мати сучасні ППО, сучасні засоби, які будуть здатні знищувати БПЛА в автоматичному режимі. А ще краще мати достатньо систем радіоелектронної боротьби, які будуть садити ті БПЛА без жодного пострілу", – пояснив речник Повітряних сил.

Росія готується до нової кампанії ударів по енергетиці

Як писав УНІАН, Росія активно готується до нової серії ударів по українській енергетиці протягом зими. На думку ГУР, агресор зробив висновки зі своїх помилок під час минулорічної кампанії і тепер діятиме розумніше. При цьому роль дронів-камікадзе в цих ударах буде посилено.

За підрахунками ГУР, зараз Росія має у своєму запасі приблизно 870 ракет усіх типів. А на місяць країна-агресор здатна виробляти більше сотні нових ракет.

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