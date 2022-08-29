Окупанти мають знати, що українські військові гнатимуть їх до кордону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо російські військові хочуть вижити, то настав час їм тікати або здаватися у полон.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні", - зазначив президент.

Відео дня:

Він наголосив, що окупанти мають знати, що українські військові гнатимуть їх до кордону.

"До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що якщо окупанти його не почують, то матимуть справу з українськими захисниками, які "не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні".

"І це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Бійці Збройних сил України за минулу добу ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники знищили 47,1 тисячу російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: