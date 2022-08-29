За його словами, у розумінні РФ перемовини - це ультиматум, в якому Україна повинна визнати, що її окуповані території - це російські території.

Президент України Володимир Зеленський заявив, Росія не хоче перемовин, та порівняв РФ з ненажерливим алігатором.

Про це він заявив під час звернення до учасників Стратегічного форуму у м. Блед (Словенія).

Президент наголосив, що Україна хоче повернути свої території.

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Він додав, що процес цього повернення може бути різним.

"Але будь-які перемовини потрібно, щоб обидві сторони хотіли. Це ще одна публічна брехня російської влади, вони не готові до перемовин, вони цього не хочуть. У їх розумінні перемовини - це ультиматум, в якому ми повинні визнати, що Донбас і Крим - це російські території", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що росіяни в публічній сфері вже говорять про те, що Україна нібито має визнати і тимчасово окуповані території півдня України російськими територіями після того, як там проведуть "референдуми".

"Це просто алігатор з таким ненажерливим відчуттям всього чужого... Як би ви з ними не говорили, але на сьогодні вони все одно через півроку прийдуть за іншою нашою територією. Я хочу, щоб усі разом з нами це усвідомлювали", - додав Зеленський.

Водночас, глава держави додав, що необхідно також усвідомлювати, що насправді Росія не настільки могутня та потужна.

"Цю легенду про велику державність потрібно забути. І ми це на полі бою показуємо", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, в Офісі президента назвали переговори з Росією "смертним вироком".

Раніше керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов повідомив, що у війні з Росією вже почався переломний момент. Прикладами цього, за його словами, є останні події в окупованому Криму, зокрема, регулярні вибухи.

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