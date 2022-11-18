Тепер настала черга Росії продемонструвати таку готовність.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що президент України Володимир Зеленський чітко продемонстрував готовність до мирних переговорів з Росією, але Кремль відповідає ще більшим насильством.

У своєму виступі на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер Карпентер вкотре засвідчив позицію США щодо того, що "лише Україна та її демократично обране керівництво можуть вирішувати коли і як проводити перемовини, а США повністю підтримують їх у відновленні суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах", передає "Голос Америки".

Україна вже продемонструвала готовність до щирих перемовин, але на ці дипломатичні кроки Росія відповіла ракетами, заявив Карпентер.

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"Якою ж була відповідь Росії? Ще один раунд масованих атак по території України, що вбиває цивільних і руйнує інфраструктуру", - заявив він.

Дипломат наголосив, що тепер черга Росії показати готовність до завершення війни шляхом дипломатії. "Росія - єдина, хто розв'язав цю війну. Росія - єдина причина, чому війна триває. Росія має зупинити цю війну сьогодні", - заявив посол.

Переговори між Україною та Росією

Після спроби анексії тимчасово захоплений територій України Росія почала пропонувати провести переговори.

7 листопада президент Володимир Зеленський заявив про умови переговорів з Росією. Зокрема, йдеться про відновлення територіальної цілісності України, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і безпекові гарантії.

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що РФ "не сприймає попередні умови для початку переговорів з Україною". В українському відомстві відповіли, що Росія зараз не в тій позиції, щоб диктувати свої умови.

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