За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, в Росії люди починають розуміти, що відбувається.

Військові поразки Росії на фронті посилюють спроби Кремля до ведення переговорів з українською владою.

Попередні переговори з РФ призвели лише до нової війни, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Наша діяльність у всіх напрямках має одну мету: повне відвоювання всіх областей, окупованих Росією. Наші основні сили наприкінці лютого перебували на сході України. Основним полем бою був Донбас, а не південь. Тоді був Мінськ I і Мінськ II, і переговори звернулися до вирішення питання щодо тимчасово окупованого Донбасу. Результатом стала нова війна. Тому наша мета сьогодні інша: спочатку ми звільняємо всі окуповані території, потім ведемо переговори", - заявив він.

Відео дня

За словами Скібіцького, в Росії люди починають розуміти, що відбувається.

"Після вторгнення Радянського Союзу до Афганістану минуло десятиліття до його розпаду. У Путіна менше ресурсів, менше влади, менше друзів. Зміна влади може відбутися раніше", – заявив представник ГУР МО України.

Переговори між Україною та Росією

Після спроби анексії тимчасово захоплений територій України Росія почала пропонувати провести переговори.

7 листопада президент Володимир Зеленський заявив про умови переговорів з Росією. Зокрема, йдеться про відновлення територіальної цілісності України, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і безпекові гарантії.

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що РФ "не сприймає попередні умови для початку переговорів з Україною". В українському відомстві відповіли, що Росія зараз не в тій позиції, щоб диктувати свої умови.

Вас також можуть зацікавити новини: