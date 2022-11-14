У МЗС РФ стверджують, що переговори "повинні враховувати ситуацію на землі".

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що Росія "не сприймає попередні умови для початку переговорів з Україною".

Йдеться про необхідність виведення російських військ з окупованих територій, зазначають росЗМІ.

"Ні. Такі умови неприйнятні. Наш президент неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів, але ці переговори, природно, повинні враховувати ситуацію на землі", - сказав Грушко.

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В МЗС України відповів, що "Росія перебуває не в тій позиції, щоб диктувати свої умови".

"Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих гарантій про неповторення агресії. За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо", - заявив речник відомства Олег Ніколенко.

Переговори з Росією

Наприкінці жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна поки не розглядає переговори з Російською Федерацією. За його словами, насправді Росія не зацікавлена в переговорах, оскільки все ще прагне захопити Україну.

7 листопада в ОП заявили, що переговори між країнами можуть початися після виконання головної умови-виведення окупаційних військ.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що Росія насправді не пропонує жодного мирного переговорного процесу, а всього лише хоче закріпитися на територіях, окупованих після 24 лютого.

"Це нонсенс-говорити про серйозний переговорний процес після звільнення Херсона, після звільнення Луганська тощо. Ні. Президент Зеленський чітко позначає: покинули територію України – після цього, звичайно, можливий переговорний процес", - сказав він.

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