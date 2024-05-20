Зеленський: Допомога Заходу надто повільна, кожне рішення спізнюється на рік

За його словами, одному кроку вперед передує два кроки назад.

Західні союзники надто довго приймають рішення щодо військової підтримки України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю міжнародній агенції Reuters. Він назвав надання військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, таких як системи Patriot, на які Україна значною мірою покладається у війні з Росією, як "один великий крок вперед, але перед цим були два кроки назад".

"Кожне рішення, до якого ми приходимо, із запізненням приблизно на рік", - сказав Зеленський у понеділок, 20 травня. Відео дня

Його жорсткі зауваження прозвучали в небезпечний для військ Києва час, коли Росія на фронті переважає чисельністю та озброєнням, наступаючи на північному сході та сході країни.

Очевидно розчарований затримками та уповільненням з боку партнерів на Заході, Зеленський запропонував шляхи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема, збиваючи російські ракети над територією України за певних обставин.

За словами українського лідера, ситуація на північному сході країни зараз контрольована після того, як війська Москви перетнули кордон і почали вторгнення до міста Харків.

Війна в Україні: важливі новини

Лінія фронту на півночі Харківської області стабілізована. У Вовчанську тривають бої ледь не за кожну вулицю. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що у Вовчанську лінія фронту фактично проходить по річці Вовча.

Тим часом у 3 ОШБр розповіли про втрати росіян на Харківщині. Протягом тижня бійці бригади уразили понад 30 одиниць російської техніки та ліквідували до 500 окупантів. Зазначається, що 338 росіян – "триста", 120 – "двісті".

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