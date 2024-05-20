Наші воїни намагаються відбивати будинок за будинком, вулицю за вулицею, наголосив Синєгубов.

Лінія фронту на півночі Харківської області стабілізована. У Вовчанську тривають бої.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він наголосив, що протистояння у Вовчанську йде ледь не за кожну вулицю.

"Не допущено просування ворога по Липецькому і Слобожанському напрямках. Так само наші військові продовжують бойові дії за місто Вовчанськ, де лінія фронту фактично проходить по річці Вовча. Окупанти намагаються там просуватися, однак успіхів не мають. Навпаки, наші воїни намагаються відбивати будинок за будинком, вулицю за вулицею цього населеного пункту", – резюмував він. Відео дня

Війна в Україні: бої за Вовчанськ

У Харківській ОВА заявили, що Сили оборони України контролюють Вовчанськ на 60%. При цьому окупанти не припиняють постійних штурмів міста.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес", 92-ї ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що російські окупанти намагаються закріпитися у житловій забудові Вовчанська. За його словами, мета ворога – розпочати вуличні бої. Проте Сили оборони не дають противнику цього зробити.

Співзасновник DeepState Роман Погорілий каже, що ситуація на Харківщині доволі складна. Противник намагається прорватися вглиб Вовчанська. Він наголосив, що робити якісь висновки зарано, оскільки ситуація дуже динамічна.

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