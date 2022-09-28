Президент закликає світову спільноту негайно діяти, аби Росія не посилила продовольчу кризу у світі.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні ж у Москві прозвучали чергові брехливі заяви щодо дуже важливого досягнення України й наших партнерів – відновлення нашого морського зернового експорту. Очевидно, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу", - заявив Зеленський.

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У цьому зв'язку президент підкреслив, що Україна інформує партнерів щодо цього.

"Статистика експорту абсолютно прозора й доступна усім у міжнародній спільноті. Понад 5 мільйонів тонн агропродукції відправлено на експорт із трьох наших портів. 232 судна вийшли. Якщо взяти тільки країни Африки, то наша аграрна продукція вже експортована в Алжир, Ефіопію, Єгипет, Лівію, Кенію, Сомалі, Судан, Туніс. Щоб Росія знову не поставила ці та інші країни в умови продовольчої кризи, діяти потрібно негайно", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством.

За підрахунками Мінінфраструктури, станом на 23 вересня з моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 4,58 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 203 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

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