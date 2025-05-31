Президент констатував, що ситуація на фронті залишається непростою.

Курська операція ЗСУ утримує значну кількість російських військ від активних наступів на фронті в Україні. Про це сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"Ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої йдуть на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках", - деталізував президент.

Він додав, що ЗСУ продовжують операцію в Курській області РФ, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України.

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"Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона прийшла", -ереконаний президент.

Війна в Україні: новини

Сьогодні стало відомо, що РФ за тиждень окупувала 18 населених пунктів у трьох областях України. З 23 травня росіяни захопили майже 200 кв км української території.

До того ж Росія кинула максимум сил на захоплення Часового Яру. Це місто є останнім рубежем української оборони перед Костянтинівкою.

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