Курська операція ЗСУ утримує значну кількість російських військ від активних наступів на фронті в Україні. Про це сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
"Ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої йдуть на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках", - деталізував президент.
Він додав, що ЗСУ продовжують операцію в Курській області РФ, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України.
"Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона прийшла", -ереконаний президент.
Війна в Україні: новини
Сьогодні стало відомо, що РФ за тиждень окупувала 18 населених пунктів у трьох областях України. З 23 травня росіяни захопили майже 200 кв км української території.
До того ж Росія кинула максимум сил на захоплення Часового Яру. Це місто є останнім рубежем української оборони перед Костянтинівкою.